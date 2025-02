'Efeito Neymar' faz Corinthians bater recorde de público, mesmo com ingressos mais caros

Além da partida contra o Corinthians, a chegada do Neymar impactou as demais equipes da competição até aqui. No domingo, pelo Paulistão, a equipe da Baixada Santista empatou sem gols com o Novorizontino, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e 10.581 pessoas estiveram presentes no estádio Ismael de Biasi, batendo o recorde do clube na temporada.

A presença do camisa 10 santista fez com que o Novorizontino também conseguisse a sua maior arrecadação no ano faturando R$ 892.900. Para se ter uma ideia, nos últimos quatro jogos somados em casa, o time mandante arrecadou R$ 848.250. Até então era a vitória do Corinthians por 1 a 0, no dia 3, a detentora do recorde de público e arrecadação. Na ocasião, 9.310 pessoas marcaram presença para uma renda de R$ 785.800.

"Em minutos, os ingressos terminaram em Novo Horizonte. O público quer assistir o Neymar e não é só o Santos que vai se beneficiar das receitas oriundas da presença dele. O Novorizontino, por exemplo, é um caso real. E é óbvio que, se você se planeja, você consegue ter outro tipo de receita em função da presença do público no estádio, como, por exemplo, venda de produto, ou até mesmo a própria cidade com relação à hotelaria, aos pacotes. Tem um universo de formas de se fazer receita em função disso", explica Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

A estreia do camisa 10, no último dia 5, também foi positiva para o Botafogo-SP, que fechou cinco patrocinadores pontuais para a reestreia de Neymar. O duelo terminou em empate por 1 a 1 entre as equipes.

Para Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, a chegada de Neymar ao Brasil é semelhante à de Messi na Major League Soccer, a MLS. "Similar ao que aconteceu com a chegada de Messi na MLS, Neymar é um superstar que atrai atenção muito além dos torcedores usuais do futebol, cada jogo se torna uma oportunidade única já que o contrato inicial é de 6 meses e pode não haver novo confronto com o mesmo adversário."

