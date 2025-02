Botafogo anuncia retorno de Cláudio Caçapa como técnico interino

Caçapa traz boas recordações aos torcedores do Botafogo. Em 2023, quando o clube flertou com o título do Brasileirão, ele também comandou a equipe de forma interina. Na ocasião, obteve aproveitamento de 100%, com quatro vitórias em quatro jogos. Caçapa deixara o time alvinegro com 13 pontos de vantagem na liderança do campeonato, que acabou sendo conquistado pelo Palmeiras.

O Botafogo está sem treinador desde o fim da temporada passada, quando Artur Jorge decidiu deixar o clube antes do fim do seu contrato, após conduzir o time aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. A saída foi oficializada nos primeiros dias de janeiro. Desde então, a direção do clube carioca já tentou contratar, sem sucesso, André Jardine, Rafa Benítez e Tata Martino. A última tentativa foi o italiano Roberto Mancini, ex-técnico da seleção da Itália e do Manchester City.

Sem um treinador efetivado, o Botafogo foi superado pelo Flamengo na Supercopa Rei no início deste mês. E pode seguir assim em outra decisão, da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. As partidas serão disputadas nos dias 20 e 27 deste mês.