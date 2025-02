Bia Haddad vai à semi de duplas no WTA de Doha e Swiatek terá 'pedreira' por final de simples

A brasileira Bia Haddad já está nas semifinais do torneio de duplas do ATP 1000 de Doha. Nesta quinta-feira, ao lado da alemã Laura Siegemund, eliminou as sextas favoritas Ellen Pérez, da Austrália, e Elise Mertens, da Romênia, de virada, parciais de 5/7, 6/4 e 11/9.

As rivais por vaga na decisão serão a chinesa Jiang Xinyu e a taiwanesa Fang-Hsien Wu, que não precisaram entrar em quadra nesta quinta após abandono da dupla quinta favorita em Doha, formada pela russa Veronika Kudermetova e a taiwanesa Chan Hao-Ching.

Haddad e Siegemund tentam chegar à segunda final do ano e buscam o primeiro título desde que formaram a parceria na reta final de 2024. No ATP de Adelaide, no começo de janeiro, elas caíram na decisão diante da chinesa Guo Hanyu e a russa Alexandra Panova. A semifinal ocorre no sábado.