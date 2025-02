Barcelona cumpre promessa e renova novamente com Cubarsí, até 2029 e multa de R$ 3 bilhões

Há nove meses, o Barcelona anunciou a ampliação do vínculo do jovem zagueiro Cubarsí até 2027, sob a promessa que faria um novo contrato quando o jogador completasse 18 anos. Ele chegou à maioridade no fim de janeiro e nesta quinta-feira assinou o novo vínculo, até junho de 2029 com manutenção da multa astronômica de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3 bilhões).

"O Barcelona anuncia um acordo para estender o contrato de Pau Cubarsí até 2029. O zagueiro blaugrana assinou hoje ao meio-dia o seu novo contrato ao lado do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, do primeiro vice-presidente Rafa Yuste e do diretor de futebol do clube, Anderson Luis de Souza "Deco", informou o clube catalão.

Cubarsí apareceu sorridente exibindo uma camisa com 2029 às costas e não escondeu sua satisfação com o reconhecimento que vem recebendo do Barcelona. "Estou muito feliz por renovar com o clube da minha vida, o clube que me deu tudo", disse, em mensagem envida à torcida, o zagueiro.