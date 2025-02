Após derrota no dérbi, Guarani busca a reabilitação diante do Novorizontino

Polêmicas à parte, o Guarani vai juntando os cacos após a derrota por 2 a 0 para a rival Ponte Preta na última rodada. Em busca da reabilitação e defendendo a liderança do Grupo B, o time de Campinas recebe o Novorizontino, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Mesmo com o revés no dérbi campineiro, o Guarani defende sua liderança na sua chave, com 10 pontos. O duelo contra o maior rival foi cercado de polêmicas, principalmente com a marcação do primeiro pênalti de Lucão em cima de Jean Dias, que gerou protestos da diretoria. O lance acabou com a expulsão do defensor.

Já o Novorizontino vem de um empate sem gols diante do Santos de Neymar, dentro de casa. O resultado manteve o time de Eduardo Baptista na zona de classificação do Grupo C, com 11 pontos, na vice-liderança.