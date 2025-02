Ameaçado, Palmeiras visita Inter de Limeira e tenta se recuperar de tropeços no Paulistão

"Sei que tenho mexido muito na equipe, mas não vou matar meus jogadores pelo calendário", justificou ele. Suspenso, o treinador não estará à beira do gramado. Um de seus auxiliares comandará a equipe.

"Para mim, que sou novo e estou conhecendo os companheiros, é bom jogar com diferentes jogadores para conhecer a todos melhor', disse Torres, um dos três reforços contratados para a temporada.

Vieram poucos e saíram muitos. O elenco, agora, curto, perdeu oito atletas: Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis, Zé Rafael, Atuesta, Rômulo e Rony, este que é esperado nesta quinta-feira para assinar contrato com o Atlético Mineiro.

A semana é decisiva. Até domingo, o Palmeiras pode estar perto de ser eliminado ou de volta à zona de classificação. Depois da Inter, o time tem o São Paulo pela frente no Choque-Rei marcado para domingo, no Allianz Parque.

O Palmeiras está invicto há 11 partidas jogando fora da cidade de São Paulo, desde setembro do ano passado - são oito vitórias e três empates. Atuando em Limeira, no interior paulista, a invencibilidade é de 10 partidas, todas no Major Sobrinho. O último tropeço foi diante dos donos da casa, pela fase de classificação do Campeonato Paulista de 1986.

FICHA TÉCNICA