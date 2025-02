Swiatek leva susto, vira diante de checa e reedita final com Rybakina nas quartas em Doha

Líder do ranking por muito tempo e acostumada com os jogos em Doha, a polonesa não se abateu e mostrou o motivo de ser tricampeã do WTA 1000. Co m duas quebras - sofreu uma - fechou o segundo set por 6 a 4 e repetiu a dose no set seguinte, garantindo a vaga no segundo match point.

REEDIÇÃO DA FINAL DE 2024

Nesta quinta-feira, Swiatek terá um confronto de peso, diante de Elena Rybakina, atualmente sétima do mundo e quinta favorita em Doha. A tenista do Casaquistão passou com mais tranquilidade por Rebecca Sramkova, da Eslováquia, em sets diretos, parciais de 7/6 (7/1) e 6/2.

Será uma reedição da final de 2024, vencida pela polonesa, que tem desvantagem no confronto de sete jogos por 4 a 3. Swiatek prega total respeito à adversária e prevê um grande embate.

"Com certeza Elena é uma jogadora muito experiente. Uma que você precisa estar 100% contra se quiser vencer. Vou usar minha experiência e a última partida que jogamos. Não vai ser fácil, ao contrário, uma batalha difícil", previu Swiatek.

DEMAIS JOGOS