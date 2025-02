São Bernardo enfrenta Noroeste para se recuperar de derrota para o Corinthians

Na busca pela classificação no mesmo grupo do Palmeiras, o São Bernardo tenta se recuperar da derrota para o Corinthians por 2 a 0 diante do Noroeste, que já soma sete tropeços consecutivos. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela 9ª rodada do Paulistão.

O São Bernardo é uma das sensações da competição e lidera o Grupo D com 16 pontos. A Ponte Preta vem logo atrás, com 15, seguida pelo Palmeiras, que soma 13. O time do ABC quer mostrar que a derrota para o Corinthians foi apenas um deslize na caminhada rumo à classificação.

Já o Noroeste ainda busca se adaptar à Série A1, mas essa compreensão pode estar chegando tarde. A equipe de Bauru venceu apenas na estreia, contra o Velo Clube, e tem sete pontos, ainda flertando com a zona de rebaixamento.