São Bernardo vence Noroeste, amplia vantagem no grupo e joga pressão no Palmeiras

O São Bernardo aumentou ainda mais a pressão sobre o Palmeiras ao vencer o Noroeste de virada por 3 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Castilho, pela nona rodada do Paulistão. A situação do time de Abel Ferreira se torna ainda mais delicada, especialmente com a vitória da Ponte Preta sobre o Mirassol por 2 a 1, complicando ainda mais a disputa na tabela.

Com o resultado, o São Bernardo se aproxima da classificação e se isola na liderança do Grupo D, com 19 pontos. A Ponte Preta tem 18. Em terceiro e com um jogo a menos, o Palmeiras soma 13. O Noroeste, por sua vez, chega a oito jogos sem vitória e ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com sete.

Como foi o jogo em Bauru

O Noroeste começou pressionando e não demorou a abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Dudu Miraíma marcou um golaço de bicicleta. A jogada teve início com Cicinho, que driblou no meio e acionou Carlão na entrada da área. Ele tocou para Pedro Felipe, que tentou finalizar, mas acabou desarmado. No rebote, a bola sobrou limpa para Dudu, que, com estilo, mandou uma bicicleta para o fundo da rede, levantando a torcida no Alfredão.