Santos oficializa contratação de argentino Rollheiser até fim de 2028

Rollheiser foi revelado pela base do River Plate e estreou entre os profissionais em 2019. Três anos depois, reforçou o Estudiantes e passou a se destacar em nível nacional. No novo time, virou titular e assumiu a camisa 10, acumulando 57 jogos, com 12 gols e sete assistências.

Em 2023, participou da conquista da Copa Argentina. E, no início do ano seguinte, se transferiu para o Benfica. No clube português, em uma passagem mais discreta, foram 27 jogos, com dois gols e uma assistência.

O acerto o jogador argentino e o Santos só aconteceu na terça-feira (11), após intensa negociação, que contou com a concorrência do Botafogo. Somente em sua terceira proposta o time paulista conseguiu superar as ofertas do rival carioca para garantir a contratação.

Rollheiser, contudo, só deverá estrear pelo Santos no mata-mata do Paulistão, se o time confirmar a classificação. Isso porque o prazo para inscrever jogadores no Estadual, ainda para a fase de grupos, expirou na terça.

O argentino é o nono reforço do time para a temporada 2025, na qual o Santos volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes dele, foram anunciados Neymar, os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy, os meia-atacantes Thaciano e Álvaro Barreal, e os atacantes Tiquinho Soares e Gabriel Veron.