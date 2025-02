Promotora questiona perito e reafirma que beijo de Rubiales não foi consentido

A promotora Marta Durántez reafirmou nesta quarta-feira que o beijo de Luis Rubiales na jogadora Jenni Hermoso, na premiação da Copa do Mundo de 2023, não foi consentido. A representante do Ministério Público espanhol reforçou declarações anteriores e também questionou o perito contratado pela defesa do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

"Não houve pergunta, não houve resposta, houve surpresa", argumentou a promotora, de acordo com o jornal espanhol Marca. Ela rebateu, assim, declarações do próprio Rubiales, durante o sétimo dia do julgamento na capital espanhola. "Perguntei-lhe se lhe podia dar um beijinho e ela disse 'OK'", afirmou Rubiales, na terça-feira. "Tenho certeza absoluta (que ela deu o consentimento)."

Réu no caso, o ex-dirigente esportivo apresentou o testemunho de um perito em leitura labial, em sua defesa. David Morillo afirmou que Rubiales perguntou a Hermoso: "Posso te dar um beijinho?".