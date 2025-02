Portuguesa empata com Água Santa e perde chance de virar líder no Paulistão

A Portuguesa deixou escapar a chance de assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, ao empatar sem gols com o Água Santa, nesta quarta-feira, no estádio Distrital de Inamar, em Diadema, pela nona rodada. O resultado também foi ruim para o mandante, que continua ameaçado pelo rebaixamento.

Com 10 pontos, a Portuguesa completou quatro jogos sem derrota e se igualou ao Guarani, porém, perde no número de vitórias: 3 a 2. O time de Campinas ainda vai jogar quinta-feira em casa diante do Novorizontino.

O Água Santa é lanterna do Grupo C, com seis pontos. O time de Diadema não vence há cinco jogos. No retrospecto geral diante da Portuguesa, o Água Santa segue em vantagem: sete vitórias, quatro derrotas e seis empates.