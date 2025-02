Ponte Preta vence Mirassol no fim e coloca pressão no Palmeiras no Paulistão

Com muita emoção, a Ponte Preta conquistou a quarta vitória seguida no Paulistão. Na noite desta quarta-feira, superou o Mirassol por 2 a 1, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela nona rodada. O segundo tempo teve dois gols relâmpagos, pênalti defendido e gol nos acréscimos.

Com o resultado, a Ponte Preta, que vinha de vitória importante no dérbi com o Guarani, por 2 a 0, chega a 18 pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo D, atrás apenas do São Bernardo (19), que venceu o Noroeste por 3 a 2. O resultado pressiona ainda mais o Palmeiras, terceiro colocado com 13 e que enfrenta a Inter de Limeira na quinta-feira.

O Mirassol perdeu a chance de se classificar antecipadamente, mas segue em situação confortável no Grupo A. Tem 16 pontos, em segundo lugar, à frente do Botafogo, com dez, que já atuou na rodada. Quem lidera a chave é o já classificado Corinthians.