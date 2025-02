Palmeiras se irrita com postura de Rony e só libera o jogador para o Atlético-MG

O atacante aprovou o projeto oferecido pelo Vasco, no qual terá mais espaço para jogar. É provável que, se optar pela equipe carioca, seja titular. No Atlético, a concorrência no ataque é maior, com Hulk, Cuello e Júnior Santos.

O problema é que o Palmeiras se irritou com a postura do jogador, que não havia avisado ao clube paulista que também negociava com o Vasco. O clube paulista soube pela imprensa das conversas com o time carioca e só depois foi informado pelo empresário e pai do atleta, Hércules Júnior.

A diretoria palmeirense deu a sua palavra ao Atlético-MG, após o acordo do jogador com o clube de Belo Horizonte, e não irá mudar de ideia. Se o jogador e seu estafe mantiverem o acordo com o Atlético-MG, ele deixará o Palmeiras. Caso contrário, segue no time paulista.

OUTRAS PROPOSTAS

Dias trás, Fluminense e Santos chegaram a demonstrar interesse em Rony. No caso do time carioca, o Palmeiras estava interessado em concretizar a transferência, mas o atacante recusou a oferta.

Rony não vinha sendo utilizado pelo técnico Abel Ferreira. No domingo, durante o empate por 1 a 1 com o Água Santa, no Mané Garrincha, foi relacionado pela primeira vez na atual temporada e entrou no segundo tempo.