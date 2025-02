Lenda alemã pede que jogadores parem de reclamar do Mundial de Clubes: 'Paga os salários'

"Como vencedor da Liga dos Campeões, você iria até lá sabendo que voltaria com outro troféu. Qualquer coisa programada e sem emoção não engaja os torcedores", afirmou o ex-jogador, defendendo o formato instituído pela Fifa a partir desta temporada.

A competição contará com 32 clubes, divididos em oito grupos. A Europa conta com 12 representantes. Com quatro representantes, o Brasil é o País que levará mais equipes à competição (Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo), sendo que três destes são do Rio de Janeiro.

Além dos jogadores, o Sindicato Internacional de Jogadores (Fifpro) acusou a Fifa, em outubro, de "abuso de poder" pela inclusão do torneio em seu calendário. A denúncia foi corroborada por uma declaração do presidente da La Liga (responsável por organizar o Campeonato Espanhol), Javier Tebas, que considera o torneio "desnecessário".