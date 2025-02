Havertz tem lesão na coxa diagnosticada e pode desfalcar Arsenal no restante da temporada

Diante deste cenário, o treinador tem poucas opções para escalar o setor ofensivo. O comandante conta com Trossard, Sterling e o novato Ethan Nwanei, de 17 anos.

No Campeonato Inglês, o conjunto de Londres ocupa o segundo lugar, contabiliza 50 pontos e tem seis a menos que o líder Liverpool. Com boa campanha também na Liga dos Campeões, o Arsenal se classificou diretamente para as oitavas de final. Na tabela, o time encerrou a primeira fase com a terceira melhor campanha.