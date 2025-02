Fluminense lança uniforme e nova camisa celebra Mundial de Clubes da Fifa

O modelo conta com uma gola careca diferenciada. A mesma estrutura também pode ser notada nas mangas da camisa, que receberam um acabamento mais clássico, reforçando a ligação do uniforme com as origens do Fluminense.

Em meio ao lançamento do novo uniforme, o Fluminense concentra as suas atenções para buscar uma reação imediata em busca de uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca. A situação é delicada e o clube das Laranjeiras precisa vencer os jogos que restam e ainda torcer por uma combinação de resultados.

Com 11 pontos, a equipe do técnico mano Menezes aparece na nona colocação e está à frente apenas de Boavista, Portuguesa e Bangu, lanterna da tabela. Restando dois compromissos para o fim da Taça Guanabara, o Fluminense recebe o Nova Iguaçu, neste domingo, e encerra a sua participação contra o Bangu. As duas partidas vão ser realizadas no Maracanã.