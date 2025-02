Flamengo supera o Botafogo, assume topo do Carioca e deixa rival sob risco em jogo com briga

O Flamengo não desperdiçou a segunda chance e assumiu a liderança do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, ao ganhar um clássico ruim diante do Botafogo, adiado da sétima rodada, por 1 a 0, no Maracanã. Léo Ortiz definiu o triunfo apertado no segundo tempo.

O jogo terminou com briga generalizada entre as equipes. Jogadores do Botafogo não aceitaram provocação de rivais - Bruno Henrique tentou uma lambreta com a bola rolando - e partiram para tirar satisfação. Alex Teles invadiu o gramado e bateu boca com Gerson, Alexander Barbosa tentou desferir um soco e acabou sangrando, levando o revide do reserva flamenguista Cleiton. Gregore também sangrava. Os jogadores do botafogo ficaram no túnel esperando os flamenguistas.

Depois de falhar na primeira oportunidade ao ficar no 0 a 0 com o Fluminense, no fim de semana, o Flamengo aproveitou o jogo que tinha a menos para igualar os 17 pontos do Volta Redonda. Aparece na frente graças ao saldo de gols (13 a 1).