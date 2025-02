Flamengo e Botafogo revivem a decisão da Super Copa Rei pela Taça Guanabara

O Flamengo irá para o clássico sem o lateral-esquerdo Alex Sandro, que segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. No Fla-Flu, ele deixou o campo ainda no primeiro tempo alegando dores, e teve o problema constatado após a realização de exames médicos no CT Ninho do Urubu. Deve ficar duas semanas de fora.

O setor é o grande problema de Filipe Luís neste momento. Além da ausência de Alex Sandro, o treinador tem Ayrton Lucas como dúvida, reserva imediato. Ele sofreu um trauma no joelho esquerdo no último jogo e vem se queixando de dores, inclusive não treinou no campo nesta terça-feira. Com os possíveis desfalques, Léo Pereira pode ser improvisado no setor com a possível entrada de Danilo no meio da defesa.

Por outro lado, o time terá o retorno dos meias Arrascaeta e De La Cruz. Os uruguaios foram preservados na última rodada e ficaram treinando para estarem aptos fisicamente.

Filipe Luís falou que o Carioca não é a sua prioridade, sinalizando que pode fazer novas alterações de olho na sequência da temporada e na preservação de alguns atletas, visando evitar um desgaste físico maior.

"Estamos tentando controlar a carga para não fazerem dois jogos seguidos. Queremos que eles cheguem bem no Brasileirão. Não vou matar ninguém no Carioca. Se isso custar meu trabalho, azar. Quero ganhar, não é desculpa. Os jogadores que jogarem são mais que o suficiente para ganhar", ressaltou Filipe Luís.

O Botafogo também tem alguns desfalques. Em recuperação após sofrer um trauma no joelho esquerdo na última quinta-feira, contra o Nova Iguaçu, o zagueiro Bastos não estará disponível no clássico. Embora já tenha feito sua estreia, David Ricardo não foi regularizado em tempo hábil, pois o jogo é atrasado. Portanto, não será opção. Serafim, revelação da base, deve ser o substituto do angolano.