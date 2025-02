Flamengo anuncia a saída de Gustavo Conti e a chegada de treinador argentino para o basquete

"Chegar ao Flamengo é realizar um objetivo na minha carreira como treinador. Amo o basquete sul-americano, que me deu os primeiros grandes ídolos, muitos deles brasileiros, e vários deles jogaram no Flamengo", afirmou o novo comandante.

Oveja chega em um momento decisivo. O time rubro-negro é o vice-líder da temporada regular com 16 vitórias e cinco derrotas e só está atrás do Minas. O clube também disputa a Liga dos Campeões das Américas). A estreia do treinador argentino está programada para acontecer no dia 28 deste mês, contra o Pato Branco.

Sobre o estilo de jogo, ele disse que pretende implantar logo a sua identidade na forma de a equipe atuar. "Gosto de um basquete dinâmico, agressivo, com defesa compacta, que force erros do adversário e ataque em transição", comentou.