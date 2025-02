Em novo livro, Meligeni fala de bullying em início de carreira e faz homenagem ao pai

Tudo vem daquela conversa com o meu pai, de devolver ao tênis tudo o que você aprendeu. Foi uma conversa "de barco", como tantas que têm no livro. Era um momento onde a gente tinha nossas conversas. E nos últimos tempos eu tenho colocado muito na minha vida os ensinamentos do meu pai. Tem um pouco de saudade também, um pouco de referência, um pouco do meu momento de pai, que eu estou vivendo agora. Minha filha começou a jogar bola (futebol). E você se vê numas encruzilhadas: o quanto você tem que se meter ou não (no lado esportivo da filha). Aí o meu filho tem que fazer uma prova de Cambridge e você se coloca numa situação de como você faz a abordagem. Tudo isso me leva ao passado. Um tempo atrás eu comecei a escrever muito sobre o meu pai, muitas histórias. Percebi que tinha muita história a ser contada. E eu decidi que tinha que ser com o André Kfouri porque é meu amigo pessoal e conheceu o meu pai. E ele percebeu que eu tinha um livro de memórias fortíssimo e foi conectando as histórias.

Como classificar a obra?

Quem me conhece um pouco, sabe que eu fujo dos rótulos. Eu não gosto de rótulos e nem dos extremos. Quando escrevia, pensava a obra mais como uma homenagem ao meu pai. Tudo o que eu sou é graças ao meu pai e à minha mãe. Tive que tomar um pouco de cuidado porque é uma obra muito voltada ao meu pai, e muita gente pode olhar e falar: 'Ah, pera aí, tua mãe não teve responsabilidade (em sua criação)?'. Mas eu acho que cada pessoa tem uma responsabilidade. Se eu fizesse um livro da minha mãe, eu faria um livro sobre minha fortaleza. A minha força, de não me não me entregar, não me render.

Você se refere aos episódios de bullying?

Um dos pontos mais importantes desse livro, sem revanchismo nenhum, e poucas vezes falei sobre esse assunto, é o bullying. Me refiro a situações, como as que minha mãe viveu, ao sair chorando de uma confederação porque os caras 'cagavam' na cabeça dela e do meu pai por eu ser argentino. Minha mãe tem uma importância por esse lado. E esse livro foi feito mais pelo lado de ensinamento da relação pai e filho. A ideia era realmente sair do tênis. Não é um livro para tenista, mas é para tenista. Não é um livro para os pais de tenistas, mas é para os pais, qualquer pai. Não é autoajuda, mas é autoajuda. Alguns amigos leram o livro e disseram: 'pena que o meu pai não era que nem o seu', no sentido esportivo, de deixar eu ser quem eu queria. Esse é o recado que eu quero passar: o teu filho não precisa ser fotógrafo porque o pai é fotógrafo, não precisa ser médico porque o pai é médico...

No livro, você diz não lembrar a data da morte do seu pai.