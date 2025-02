Cruzeiro perde de virada para o Democrata-GV na estreia do técnico Léo Jardim

Aos 5, Bolasie quase fez o segundo, mas Thulio defendeu. O Democrata na sequência respondeu com Wallace, mas o chute foi para fora.

O ritmo do jogo era frenético e Bolasie voltou a ter chance de marcar aos sete minutos. O Democrata não se intimidou e tentou o empate com Luann Augusto, mas o chuto não acertou o alvo.

Tanta valentia do Democrata foi recompensada aos 15 minutos. O goleiro Léo Aragão, que substituiu Cássio, saiu jogando errado com os pés, a Boal sobrou para Luann Augusto, que bateu de fora da área. A bola resvalou na zaga cruzeirense e entrou: 1 a 1.

Os times seguiram ofensivos e se revezaram no ataque com boas oportunidades para marcar, mas não conseguiram mexer mais no placar até o final da primeira etapa.

Os times voltaram para o segundo tempo com a mesma vontade de atacar, mas sem a mesma efetividade no ataque. A melhor chance ocorreu aos 19 minutos, com cabeçada de Dudu, que entrou na etapa final.

Aos 26, Dudu mais uma vez foi perigoso, ao dar belo passe de cabeça para Eduardo, que perdeu grande chance de fazer o segundo gol do Cruzeiro. Aos 31, Rodriguinho levou perigo ao goleiro Thulio, com belo chute colocado que passou perto do gol.