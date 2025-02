Corinthians tenta vencer 1º clássico do ano e Santos espera mais de Neymar

O Santos ainda não venceu com Neymar em campo, e também não perdeu. Empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP, partida na qual o jogador entrou logo após o intervalo, e por 0 a 0 com o Novorizontino, em que começou como titular e teve 75 minutos em campo. No clássico, não é certo se começará jogando, pois está submetido a uma rotina especial de controle de carga.

"O Neymar, quer eu, quer ele e queremos todos nós é que ele tenha uma sequência de jogos. Dado o ritmo do jogo, o posicionamento do jogo e não sentir nada, teve mais 15 minutos do que estava planejado. Mas tem ritmo de jogo? Ainda não", disse o técnico santista Pedro Caixinha após o duelo com o Novorizontino. "O compromisso que temos é que isso não pode ir até o limite em que quebre. Temos que ser cuidadosos."

A sequência de empates deixou o Santos fora da zona de classificação do Grupo B, em terceiro lugar, com os mesmos nove pontos da vice-líder Portuguesa e a um ponto do líder Guarani.

A disparidade é muito grande em relação à campanha feita até aqui pelo Corinthians, dono de 22 pontos, líder do Grupo A e com vaga garantida nas quartas de final. O time do técnico Ramón Díaz ainda precisa, contudo, mostrar mais força em clássicos, já que os únicos jogos que não venceu no Paulistão foram justamente o empate por 1 a 1 com o Palmeiras e a derrota por 3 a 1 para o São Paulo.

Para buscar a primeira vitória em clássico no ano, Díaz terá o retorno de Yuri Alberto, novamente à disposição após cumprir suspensão por ter sido expulso no Dérbi. Com isso, a dupla de ataque deve ser formada por Yuri e Memphis Depay.

Há a chance de Rodrigo Garro começar jogando, após fazer, contra o São Bernardo, seu primeiro jogo da temporada. O argentino, que se envolveu em um acidente de carro durante as férias, não vinha jogando por causa de uma tendinopatia patelar no joelho direito.