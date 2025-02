CBF divulga a tabela do Brasileirão 2025: Palmeiras e Corinthians fazem dérbi na 3ª rodada

Foi divulgada nesta quarta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025, que começa no dia 29 de março. E logo na terceira rodada já acontece o primeiro clássico paulista: o dérbi Palmeiras x Corinthians, no Allianz Parque, entre 12 e 14 de abril (a confirmar).

Na primeira rodada, o Palmeiras recebe o Botafogo, em uma reedição do confronto entre as equipes que disputaram diretamente o título brasileiro nos últimos dois anos. O time paulista venceu em 2023 e o carioca, atual campeão, em 2024.

O Corinthians estreia contra o Bahia, em Salvador, o São Paulo recebe o Sport, no MorumBis, e o Santos viaja ao Rio de Janeiro para pegar o Vasco. São Paulo e Santos enfrentam-se na quinta rodada, no MorumBis, entre 19 e 21 de abril, e Palmeiras e São Paulo duelam na oitava rodada, entre 10 e 12 de maio, no Allianz.