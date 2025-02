Belga Amuzu assume camisa 9 do Grêmio, revela papo com técnico e promete 'dar a vida em campo'

O Grêmio apresentou nesta quarta-feira seu novo camisa 9 para a temporada. O belga Francis Amuzu chegou "abraçado" pela nova torcida e mostrou em suas primeiras palavras que já sabe o que cativar os tricolores gaúchos: "vou dar a vida em campo".

Ex-jogador do Anderlecht da Bélgica, Amuzu foi convencido pelo técnico Gustavo Quinteros a jogar do Brasil e espera retribuir todo o carinho em recepção calorosa que o deixou bastante animado.

"Quando eu desembarquei aqui no Brasil, em Porto Alegre, abri meu telefone e vi muitas mensagens. Os torcedores ficaram muito felizes que eu estou no Brasil Então, para mim foi um incentivo para eu trabalhar cada vez mais pesado", afirmou o reforço, com ajuda de um intérprete. "Martin (Braithwaite) me falou que tem uma coisa que você precisa fazer no campo. Dar a sua vida. Se você der a sua vida, os torcedores estarão ao seu lado", seguiu, revelando papo com o companheiro dinamarquês.