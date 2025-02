Bayern supera eufórico Celtic e abre vantagem por vaga nas oitavas da Liga dos Campeões

Dificilmente o Bayern de Munique não estará nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Entre os favoritos no início da competição, a equipe alemã fez uma fase de classificação abaixo do esperado, com três derrotas, e precisou disputar os playoffs. Nesta quarta-feira, largou no mata-mata diante dos eufóricos escoceses do Celtic com vitória por 2 a 1 em Glasgow.

Os gols do Bayern, dono de seis títulos da Liga dos Campeões, foram de enorme plástica. Olise limpou o marcador e mandou no ângulo no último lance do primeiro tempo, enquanto Kane deu lindo voleio na área na abertura da segunda etapa. Maeda anotou o de honra da equipe local, mantendo pequenas esperanças de classificação.

Ocorre que os bávaros vêm sendo mortais jogando na Allianz Arena, em Munique, onde venceram seus quatro jogos da fase de classificação da Liga dos Campeões, anotando 14 gols. Slovan Bratislava (3 a 1), PSG (1 a 0), Benfica (1 a 0) e Dínamos Kiev (9 a 2) foram as vítimas. O duelo de volta ocorre na terça-feira, dia 18.