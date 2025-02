Atlético-MG bate Itabirito e garante vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG segue na luta pelo hexa do Campeonato Mineiro. Na noite desta quarta-feira, em partida válida pela oitava e última rodada da primeira fase, recebeu o Itabirito, no Mineirão, e com gols de Cuello, Hulk e Deyverson, superou o adversário por 3 a 0, se garantindo na próxima fase.

Com o resultado, o Atlético foi a 16 pontos, mas se manteve na vice-liderança do Grupo A, com a mesma pontuação do Tombense, mas atrás no número de vitórias (5 a 4). Com isso, se classificou como o melhor segundo colocado entre os três grupos. Já o Itabirito, com oito, se despede na lanterna do Grupo B.

Segundo o regulamento da Federação Mineira, o melhor segundo colocado encara o líder com melhor desempenho, que foi o Tombense. Esta fase será disputada em dois jogos, com o Tombense decidindo em casa. Do outro lado, Cruzeiro e América-MG decidem a outra vaga na decisão, com o time americano decidindo em casa, no Independência. Vila Nova, com quatro, e Aymorés, com sete pontos, foram rebaixados após esta última rodada da fase de grupos.