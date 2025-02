Athletico-PR oficializa a contratação de Patrick, ex-Santos

O Athletico-PR oficializou a contratação do ex-jogador santista Patrick nesta quarta-feira. O meio-campista, que não teve boa passagem pela Vila Belmiro, chega por empréstimo assinou vínculo até o fim da temporada 2025.

A diretoria do clube paranaense aposta na experiência do jogador para comandar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, mesmo se conseguir se firmar como titular, o atleta foi campeão da segunda divisão nacional com a equipe paulista.

A contratação foi divulgada nas redes sociais do clube e Patrick deu a primeira entrevista como atleta rubro-negro. "Agora sou do Furacão. Vim para somar e conquistar os objetivos da temporada. Vamos junto", afirmou.