São Paulo repete últimos inícios de Paulistão e vê pressão sobre Zubeldía crescer

Após o empate por 0 a 0 com a Inter de Limeira nesta segunda-feira, o São Paulo viu a pressão sobre Luis Zubeldía e o clube crescer neste início de temporada. Com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas - 58% de aproveitamento -, repete o desempenho que teve no Campeonato Paulista desde 2022. Não só isso, mas o trabalho de Zubeldía continua a ser questionado nas redes sociais pela torcida são-paulina.

As críticas pelo desempenho diante da Inter de Limeira se agravam pelo São Paulo ter atuado, durante metade do tempo, com um jogador a mais e pelo rival ser o lanterna da competição até aquele momento - chegou a seis pontos com o empate, ultrapassando Água Santa e Velo Clube. O time tricolor também chegou à segunda partida sem vencer na competição e foi vaiado ao deixar o Mané Garrincha.

Desde 2021, quando foi campeão paulista, o São Paulo não tem um desempenho além dos 58% de aproveitamento nos oito primeiros jogos do Paulistão. Rogério Ceni (2022 e 2023) e Thiago Carpini (2024) comandaram o clube no início das últimas campanhas. Mesmo com a liderança do Grupo C, com 14 pontos conquistados, as vaias em Brasília indicam o fim da paciência com o trabalho do argentino, que está no Brasil desde abril e recebeu propostas para deixar a equipe no final da última temporada.