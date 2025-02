Presidente do Corinthians diz que família sofreu ameaças: 'Tive que esconder minha filha'

"Foi o único dia em que me deu vontade de ir embora. E depois a torcida me apoiou. Pela primeira vez, apoiaram um presidente. E me falaram para não ser covarde. E eu pedi a ajuda deles, disse que, pelo Corinthians, vou até o final. Vou pelo Corinthians, que é minha maior paixão depois da minha filha."

Após vencer a eleição, Melo assumiu a presidência do Corinthians no dia 1º de janeiro de 2024. Desde então, acumulou dificuldades na gestão do clube, como a troca repentina de patrocinador master, com denúncias de pagamento irregular a intermediário do contrato.

A denúncia levou ao início de um processo de impeachment. Em janeiro, o Conselho Deliberativo votou a favor a admissibilidade da votação, pelo placar geral de 126 a 114. Agora a entidade vai decidir, em nova eleição, o próprio impeachment. Se aprovado, haverá uma votação na Assembleia Geral, que reúne todos os sócios do clube, para confirmar ou não a decisão. Melo já afirmou diversas vezes que está confiante em reverter a situação, se necessário, na Assembleia.