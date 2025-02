Flaco López aposta em classificação no Paulistão: 'Temos condições'

Autor do gol palmeirense no empate de 1 a 1 diante do Água Santa no fim de semana, o atacante argentino disse que ganhou mais confiança após balançar a rede na última partida.

"Estava precisando de um gol, estava um pouco ansioso. Pessoalmente, eu voltei um pouco atrás dos meus companheiros e hoje estou conseguindo, pouco a pouco, chegar ao meu melhor estado físico. É normal, é um início de ano com muitos jogos. É continuar trabalhando", comentou o atacante.

Na atividade desta terça-feira (11), o técnico Abel Ferreira fez ajustes também nas movimentações durante o treino. Os goleiros realizaram um trabalho específico e os titulares que participaram do empate de 1 a 1 com o Água Santa saíram mais cedo cumprindo o controle de carga estabelecido pela comissão técnica.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (13) e visita a Inter de Limeira no estádio Major Levy Sobrinho. A partida está marcada para as 19h30. No domingo (16), o desafio vai ser diante do São Paulo, no Allianz Parque.