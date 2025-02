O que o relatório final da CPI das Apostas diz sobre Luiz Henrique

A Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas divulgou o relatório final nesta segunda-feira, 10. Três pessoas foram indiciadas, incluindo Bruno Tolentino Coelho, tio de Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham e da seleção brasileira, cuja transferência via Pix no valor de R$ 30 mil a Luiz Henrique, ex-atacante do Botafogo, foi constatada nas averiguações.

Em janeiro, Luiz Henrique foi negociado pelo Botafogo junto ao Zenit, da Rússia, por 35 milhões de euros (R$ 208 milhões na cotação atual). Ele foi o protagonista do clube carioca nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024, ganhando espaço com o técnico Dorival Junior também na seleção brasileira. Na época em que defendia o Bétis, da Espanha, o atacante de 24 anos teve o nome citado em uma investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA na sigla em Inglês) sobre o possível envolvimento de Lucas Paquetá em um esquema de aposta.

Segundo o relatório, Bruno Lopez de Moura, apontado como líder do esquema criminoso investigado pela Operação Penalidade Máxima, informou à CPI que recebeu com antecedência informação sobre a tomada de cartão por Luiz Henrique e Paquetá, nas partidas Bétis x Villarreal e West Ham x Aston Villa, respectivamente, e realizou apostas.