Neymar compra mansão em Santos e deixa de usar helicóptero para ir aos treinos

Neymar chamou a atenção em sua chegada ao primeiro treino no seu retorno ao Santos, antes de se mudar à cidade. Na ocasião utilizou seu helicóptero particular, um Airbus H145. A aeronave, que leva o prefixo PP-NJR, foi adquirida pela sua empresa, a Neymar Sport e Marketing LTDA, em maio de 2019. Na França, no período em que esteve no Paris Saint-Germain, foi personalizada com bancos de couro em alusão ao Batman, super-herói favorito do atacante.

Em Santos, Neymar treina junto com o elenco nesta terça-feira, a partir das 15h30, para o duelo com o Corinthians, na Neo Química Arena. Será o primeiro clássico de Neymar desde que o atacante retornou ao País. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília). Há a expectativa de que o camisa 10 comece entre os titulares, após estar entre os 11 iniciais no último duelo, com o Novorizontino.