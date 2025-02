João Fonseca dispensa comparações com Guga: 'fazer minha própria história'

Um dos principais nomes do esporte brasileiro neste início de ano, João Fonseca quer evitar comparações com Gustavo Kuerten. O jovem de 18 anos chamou Guga de "ídolo", mas ressaltou que quer "fazer minha própria história".

"A carreira do Guga foi a carreira do Guga, que foi incrível. Ele é um ídolo para mim, mas espero que em minha carreira eu possa fazer minha própria história. Só quero me divertir jogando tênis e construir uma boa carreira. Não gostaria de assinar a história de outra pessoa, porque essa foi a história dele. Quero fazer a minha própria história", afirmou em entrevista ao jornal argentino Olé.

Com 13 vitórias em suas últimas 15 partidas, Fonseca ganhou os holofotes no Aberto da Austrália ao vencer com grande performances as três partidas do qualifying, a fase preliminar do torneio. E, depois, em sua estreia numa chave principal de Grand Slam, atropelou o favorito russo Andrey Rublev, então número nove do mundo.