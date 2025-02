Grêmio e Inter têm novo patrocinador após 24 anos e bets chegam a 18 dos 20 clubes da Série A

Grêmio e Internacional fecharam acordo de patrocínio master com a casa de apostas Alfa. Ambas as diretorias anunciaram a nova parceira nesta terça-feira, com um contrato de três anos. Cada time vai receber aproximadamente R$ 150 milhões durante o período. Com o acordo, 18 dos 20 clubes da Série A contam com patrocínio das "bets".

A dupla de Porto Alegre era patrocinada pelo Banco do Rio Grande do Sul (Banrisul) desde 2001, e eram das poucas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro sem acordo com uma "bet" para o principal espaço da camisa. Agora, apenas o Red Bull Bragantino e o Mirassol não têm uma casa de apostas como patrocinadora master, apesar de estamparem outra marca do ramo na barra do uniforme.

Grêmio e Inter recebiam anualmente da Banrisul R$ 30 milhões cada, valor que estava longe do padrão dos principais times do País. Os clubes tinham acordos com outras casas de apostas em diferentes espaços da camisa, como o omoplata, e já recebiam uma quantia consideravelmente maior pela exposição em relação a outras equipes.