Gabriel Veron exalta Neymar no Santos e diz estar em seu melhor momento: 'Fazer um grande ano'

O Santos apresentou nesta terça-feira mais um reforço para a temporada 2025. O meia Gabriel Verón concedeu a sua primeira entrevista como jogador do clube e festejou o fato de ter Neymar como companheiro de time. Na coletiva, ele disse estar em seu melhor momento.

"Estou pronto para fazer um grande ano. As expectativas são as melhores possíveis. Estou chegando para um clube que tem uma camisa muito pesada e quero ajudar da melhor maneira. Temos um grande elenco e faremos uma temporada bastante competitiva. Eu e o Pedro Caixinha conversamos muito. O projeto que o Santos apresentou me motivou muito", afirmou o meia.

Meia com características de armação, mas que também tem fôlego para ajudar na marcação, o atleta afirmou ter pulmão para correr pelo astro da equipe e se colocou à disposição do treinador. "Sempre voltei para marcar e temos um grande jogador (Neymar). Vou me dedicar pelo time e, com a qualidade que tem, o Neymar vai decidir muitos jogos para a gente