Botafogo-SP bate Red Bull Bragantino, embala 2ª vitória e se afasta da ameaça de queda

Uma partida abriu a nona rodada da fase de grupos do Paulistão na noite desta terça-feira. O Botafogo fez jus ao fator casa mais uma vez para embalar a segunda vitória seguida e distanciar da ameaça de rebaixamento. Na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, recebeu e venceu o Red Bull Bragantino, pelo placar de 1 a 0, com gol de Leandro Maciel ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Botafogo foi aos dez pontos e aparece na terceira colocação do Grupo A, que tem o Corinthians como líder e já classificado com 22, e o Mirassol com 16. O Red Bull Bragantino, por sua vez, perdeu a chance de embalar e segue na lanterna do Grupo B com oito pontos, mas ainda segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata.

O primeiro tempo começou em ritmo lento e aos poucos, as equipes foram se soltando e indo ao ataque. A primeira boa chance ocorreu pelos lados do Botafogo, aos 20 minutos, quando Douglas Baggio fez uma ótima jogada, invadiu a área e bateu cruzado, parando em boa defesa do goleiro Cleiton. Já aos 36, Leandro Maciel quase fez um golaço do meio-campo, de cobertura, mas o chute acabou acertando o travessão.