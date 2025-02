Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam com objetivos distintos no Paulistão

Botafogo-SP e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, às 20h, na NicNet Arena, em Ribeirão Preto (SP), em confronto válido pela abertura da 9ª rodada do Campeonato Paulista. Os times vivem momentos distintos: o Bragantino busca se firmar na luta pela classificação no Grupo B, enquanto o Botafogo tenta se afastar do risco de rebaixamento.

Sem chances de avançar, o time de Ribeirão Preto foi eliminado da disputa por uma vaga devido às campanhas superiores de Corinthians e Mirassol. Já o Bragantino interrompeu uma sequência negativa ao vencer o São Paulo por 1 a 0 na rodada anterior, mantendo vivas as chances de classificação. A equipe ocupa a lanterna do Grupo B com oito pontos, atrás de Guarani (10), Portuguesa (9) e Santos (9).

O Botafogo chega embalado por uma vitória de 1 a 0 sobre o Velo Clube. Ainda assim, soma apenas sete pontos e segue na briga contra o rebaixamento. No Grupo A, o Corinthians lidera com 22 pontos, seguido pelo Mirassol, com 16.