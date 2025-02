Bia Haddad avança nas duplas no WTA 1000 de Doha; Sabalenka é eliminada na estreia

Na partida, o primeiro set foi o mais equilibrado e teve apenas uma quebra de serviço. Após obter a vantagem e abrir 3 a 2, Bia e Siegemund administraram a liderança para consolidar o 1 a 0.

Na segunda parcial, o panorama foi mais favorável. Com um 2 a 0 logo de cara, a dupla da brasileira obteve nova quebra no penúltimo game e não teve problemas para confirmar a vitória com um 6/2

SABALENKA CAI NA ESTREIA

A surpresa do dia ficou por conta da derrota de Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, que foi eliminada no duelo de estreia de simples em Doha no confronto com Ekaterina Alexandrova (26ª do ranking da WTA).

A tenista de Belarus esteve longe das suas melhores atuações e amargou um revés de virada com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/5). No tie-break decisivo, Sabalenka conseguiu anular dois match-points no serviço da rival, mas falhou quando teve a chance de definir o duelo.

Alexadrova, que vem de um título no WTA 500 de Linz, venceu a sétima partida contra uma rival do top 5 e sacramentou ainda o segundo triunfo diante de uma tenista número 1. Antes de superar Sabalenka, ela bateu a polonesa Iga Swiatek no ano passado.