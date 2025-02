Vasco busca reabilitação na Taça Guanabara diante do Sampaio Corrêa em Saquarema

Depois de duas partidas consecutivas sem vencer no Campeonato Carioca, o Vasco volta a campo para encarar o Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Lourivaldão, pela nona rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.

Na última rodada, o Vasco, com 13 pontos, perdeu para o clássico para o Fluminense por 2 a 1, no estádio Mané Garrincha (DF). Antes empatou por 2 a 2, com o Volta Redonda. Em contrapartida, o Sampaio Corrêa chega embalado após vencer o Madureira por 1 a 0, fora de casa, no estádio Aniceto Moscoso. O adversário do time cruzmaltino está encostado com 12 pontos.

Autor do gol do Vasco na última rodada, o meia Philippe Coutinho não estará disponível para o confronto. O jogador está com um edema no músculo adutor da coxa esquerda e será preservado visando a sequência de jogos que o time terá pela frente.