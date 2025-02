Treinadora da seleção espanhola nega ter punido Hermoso após denúncia contra Rubiales

A técnica da seleção feminina da Espanha, Montse Tomé, disse nesta segunda-feira, a um juiz, que não estava tentando dar algum tipo de punição à Jenni Hermoso ao não convocá-la para a seleção nacional após o episódio em que o ex-presidente da federação de futebol, Luis Rubiales, beijou a atleta.

Rubiales é acusado de assédio sexual por beijar Hermoso na cerimônia de apresentação da final da Copa do Mundo Feminina de 2023, bem como de coerção por supostamente tentar convencer a jogadora a apoiar sua versão (do beijo). Hermoso diz que não consentiu com o ato, enquanto Rubiales nega irregularidades e diz que foi consensual.

Três outros ex-membros da federação também estão sendo julgados nesta questão por coerção por supostamente tentarem fazer com que Hermoso minimizasse o fato.