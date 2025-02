Thiago Wild vira diante de argentino e avança à 2ª rodada do ATP 250 de Buenos Aires

O brasileiro Thiago Wild está na segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Nesta segunda-feira, o principal tenista do País no ranking, ocupando a 77ª colocação, buscou uma boa virada diante do local Facundo Diaz Acosta, parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.

Motivado pela inflamada torcida local, o argentino começou a partida com enorme pressão no brasileiro e, com uma quebra, foi logo abrindo 4 a 1 no primeiro set. Wild não conseguiu devolver a quebra, sequer criou break point no set e acabou perdendo por 6 a 3.

Mais concentrado, o brasileiro voltou melhor não set seguinte e logo abriu 2 a 0. Mas permitiu o empate ao oponente. Sem perder o foco e a concentração, emplacou quatro pontos seguidos com mais duas quebras e empatou o jogo no terceiro match point.