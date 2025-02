Sem Coutinho, Vasco apresenta futebol pobre, empata com Sampaio Corrêa e é vaiado

O Vasco decepcionou e sofreu o terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Carioca, ao ficar no empate sem gols diante do Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela 9ª rodada. Sem Philippe Coutinho, com um edema na coxa, e com um futebol pobre e de pouca criatividade, o time cruzmaltino deixou o campo vaiado.

Com o resultado, o Vasco termina a rodada na terceira posição, com 14 pontos, atrás de Volta Redonda (17) e Flamengo (14). O Sampaio Corrêa, por sua vez, sobe para o quarto lugar, com 13.

O primeiro tempo em Saquarema foi marcado por uma atuação apática do Vasco, contrastando com a postura mais eficiente do Sampaio Corrêa. O time vascaíno demonstrou lentidão nas transições ofensivas, o que gerou visível irritação do técnico Fábio Carille, que chegou a cobrar mais intensidade dos jogadores à beira do campo. Hugo Moura foi um dos principais alvos das reclamações.