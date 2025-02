São Paulo tem 'limpa' no elenco enquanto torcida pressiona Zubeldía para usar a base

Líder no Grupo C do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda não conseguiu manter uma regularidade neste início de temporada. Desde janeiro, o time somou boas atuações contra Corinthians e Mirassol, mas acumulou reveses contra Santos e Red Bull Bragantino. Neste último jogo, no sábado, o técnico Luis Zubeldía foi a campo com uma formação mista, mas ainda lida com as críticas da torcida são-paulina por não usar mais jogadores da base.

As categorias de base são tema dos principais questionamentos direcionados ao treinador, principalmente depois que o time se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No duelo com o Bragantino, Matheus Alves iniciou a partida como titular no meio-campo e, apesar de boa atuação, foi substituído aos 17 minutos para a entrada de Luciano. Ryan Francisco, destaque na Copinha, não foi utilizado pelo treinador na rodada.

Além de Alves e Ryan Francisco, outros três nomes se destacaram na última Copa São Paulo e estão nos planos do futebol profissional. Lucas Ferreira, Hugo e Negrucci, mas que ainda não ganharam tantos minutos no elenco profissional - no caso de Hugo, o volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por cirurgia.