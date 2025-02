São Paulo encara Inter de Limeira em semana atípica que culmina no clássico com o Palmeiras

O São Paulo inicia nesta segunda-feira uma semana atípica que culmina no clássico com o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque. A partida contra a Inter de Limeira, às 21h30 (de Brasília), é válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista e foi adiada por causa da pré-temporada do São Paulo nos EUA. Os times se enfrentarão no Mané Garrincha, em Brasília, já que o MorumBis está sendo preparado para show da colombiana Shakira.

Depois da partida contra a equipe de Limeira, a delegação são-paulina continua em Brasília, onde enfrenta na quinta-feira o Velo Clube pela nona rodada do Paulista. Somente após esses dois jogos o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía retorna a São Paulo e se prepara para o clássico.

O São Paulo é líder do Grupo C, com 13 pontos, e contra a Inter de Limeira, lanterna do A (5 pontos), Zubeldía volta a utilizar a equipe titular. A intenção é descansar esses jogadores contra o Velo Clube para que eles cheguem bem para enfrentar o Palmeiras. A equipe vem demonstrando inconstância neste início de temporada.