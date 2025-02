Russell assume novo papel na Mercedes confiante em melhora na F-1 após saída do Hamilton

O inglês George Russell está muito motivado para a próxima temporada da Fórmula 1, que começa com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, no dia 16 de março. Aos 26 anos e agora principal piloto, ele assume novo papel na Mercedes e confia em resultados melhores após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Com somente três vitórias na carreira em seis temporadas disputadas na Fórmula 1, Russell se vê pronto para assumir o protagonismo na Mercedes. Ele disputou a edição de 2019 pela Williams e se transferiu para a equipe alemã no ano seguinte, mas sempre à sombra do heptacampeão mundial Hamilton.

"É um novo capítulo para mim, não sou mais o piloto jovem (da Mercedes). E reconheço meu papel de piloto mais experiente", disse o piloto, ao site oficial da escuderia. Seu parceiro em 2025 será o novato Kimi Antonelli, de apenas 18 anos. Nada, porém, de desmerecer o companheiro e o grid de 2025. "Há muitos jovens pilotos excelentes chegando ao grid."