Matheus Herdy é confirmado e Brasil terá 14 surfistas na etapa de Abu Dabi do Circuito Mundial

Com o wild card Herdy, a brazilian storm contará com 14 surfistas na primeira competição oficial da WSL no Oriente Médio. Além do catarinense, estarão na ilha Hudayriyat, nos Emirados Unidos, Italo Ferreira e Ian Gouveia, terceiros colocados no Havaí, Filipe Toledo, João Chianca, o Chumbinho, os irmão Miguel e Samuel Pupo, Yago Dora, Deivid Silva, Alejo Muniz, Edgard Groggia e Lauli Vaast. Tatiana Weston-Webb e Luana Silva competem no feminino.

Herdy estará na quarta bateria, ao lado do australiano Ethan Ewing e o sul-africano Matthew McGillivray. Das 12 baterias, duas contarão com mais de um brasileiro. Na 7, Yago Dora e Samuel Pupo disputam com o norte-americano Cole Houshmand, enquanto na 10, Filipe Toledo e Ian Gouveia figuram ao lado do francês Marco Mignot.

A ausência verde e amarela é de Gabriel Medina, que passou por cirurgia no peitoral e vem sendo substituído pelo havaiano Ian Gentil. A WSL aguardará até o fim da terceira etapa para confirmar um possível retorno, mas o surfista deve voltar somente em 2026 ao circuito.