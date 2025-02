Espanyol denuncia jogadora do Barcelona por tocar partes íntimas de rival

Mapi León, jogadora do Barcelona, foi denunciada pelo Espanyol nesta segunda-feira após tocar as partes íntimas de Daniela Caracas, zagueira do clube catalão, no início da partida deste domingo - o Barcelona venceu o confronto por 2 a 0. Depois de uma trombada sem bola, Mapi tocou o órgão genital da adversária com a mão direita. O episódio foi registrado pelas câmeras de transmissão estádio Dani Jarque.

"Em uma jogada durante a partida, a jogadora do Barcelona, María Pilar León, em meio a uma briga com a nossa atleta de futebol, Daniela Caracas, fez um gesto que viola a privacidade da nossa jogadora", diz o Espanyol, por meio de nota. Mapi León e o Barcelona ainda não se pronunciaram sobre o caso.

"Somou-se ao que aconteceu em campo a reação infeliz nas redes sociais, onde nossa jogadora foi insultada por centenas de perfis. Preocupa-nos que, em vez de se concentrar no ato em si, parte da atenção dos meios de comunicação social tenha sido desviada para outras questões não relacionadas com a gravidade da ação", complementou o comunicado