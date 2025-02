Eagles se vingam dos Chiefs no Super Bowl, humilham Mahomes e frustam sonho de tri da NFL

Assim como no Super Bowl 57, os Eagles iniciaram melhor a partida, dominando os Chiefs nas trincheiras e com a posse da bola. Ao todo, a franquia do Missouri somou apenas 19 jardas no primeiro quarto.

Patrick Mahomes teve dificuldades para encontrar seus recebedores, e o ataque terrestre somou apenas duas jardas. Travis Kelce, com dois alvos no início do jogo, deixou bolas recepcionáveis escaparem de suas mãos. Philadelphia aproveitou esse momento para mover as correntes pelo campo.

A principal qualidade dos Eagles é o ataque terrestre. Quando Jalen Hurts também consegue comandar, com eficiência, as jogadas aéreas, é quando o time se sobressai em campo.

Foi dessa forma que chegou ao primeiro touchdown. Após um passe do quarterback, que parou na linha de uma jarda, precisou de um "empurrãozinho" - tush push, jogada em que é empurrado para endzone - para anotar os primeiros pontos da partida.

No segundo quarto, os Chiefs davam indícios que iriam mudar o clima da partida, com uma interceptação de Jalen Hurts no início do período. Mas não conseguiram. Philadelphia continuou dominando a franquia do Missouri, que não conseguia ir ao campo ofensivo. O resultado foi ver o placar saltar para 17 a 0 no início do segundo quarto.

Mahomes, incomodado com a pressão na linha ofensiva e sem encontrar seus recebedores, deu a bola nas mãos de Cooper DeJean - outro aniversariante do dia, ao lado de Saquon Barkley -, que converteu o segundo touchdown de Philadelphia na partida. Foi também a primeira pick six que Mahomes sofreu nos playoffs em sua carreira.