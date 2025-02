CPI das Apostas pede indiciamento de 3 pessoas, com tio de Paquetá e 'rei do rebaixamento'

A Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas vai apreciar, nesta terça-feira, o relatório final, após 300 dias desde a instalação. Será pedido o indiciamento de três pessoas, incluindo William Pereira Rogatto, que se denominou "rei do rebaixamento" e foi preso pela Interpol em novembro; e Bruno Tolentino Coelho, tio de Lucas Paquetá e que teria pago R$ 30 mil a Luiz Henrique, do Botafogo, quando ele estava no Betis, da Espanha, para que recebesse um cartão amarelo. O meia do West Ham ainda é investigado na Inglaterra por cartões amarelos que teriam favorecido apostas no Brasil.

Além de Rogatto e Coelho, também foi pedido de indiciamento Thiago Chambó Andrade, empresário acusado de financiar um esquema de manipulação em jogos de futebol. Ele está preso e foi investigado pela Operação Penalidade Máxima, em 2023.

Os três pedidos de indiciamento se enquadram nos artigos 199 e 200 da Lei Geral do Esporte, que versam sobre crimes contra resultados esportivos, junto ao 99 do Código Penal, que descreve o acúmulo de penas em caso de duas ou mais infrações. No caso de Chambó, ainda houve o enquadramento no artigo 200 do Código Penal, por desobedecer à ordem legal de funcionário público.